Йеллен заявила, что Запад должен скорее найти способ направить Украине активы РФ

Министр финансов США считает, что ограничение доступа России к средствам и ресурсам стимулирует Москву "сесть за стол переговоров для обсуждения справедливого мира" в конфликте

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 февраля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен утверждает, что западной коалиции необходимо в срочном порядке найти способ направить Украине заблокированные российские активы.

"Я также считаю, что нашей коалиции необходимо в срочном порядке найти способ раскрыть потенциал этих замороженных активов для поддержки украинского сопротивления и долгосрочного восстановления", - сказала Йеллен на пресс-конференции в бразильском Сан-Паулу в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран Группы двадцати. Министр финансов США утверждала, что ограничение доступа РФ к средствам и ресурсам "стимулирует [Москву] сесть за стол переговоров для обсуждения справедливого мира" на Украине.