Румынский парламент запретил продажу вейпов несовершеннолетним

За нарушение предусмотрен штраф €20 тыс.

БУХАРЕСТ, 27 февраля. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Румынии одобрила законопроект, запрещающий продажу электронных сигарет (вейпов) несовершеннолетним лицам. Об этом сообщило агентство Аджерпрес.

Нормативный акт вводит запрет на продажу лицам, не достигшим 18-летнего возраста, электронных сигарет, бутылочек для заправки электронных сигарет, электронных устройств для нагревания табака.

Для проверки возраста покупателя продавец может потребовать документ, удостоверяющий личность. За нарушение положений закона предусмотрен штраф размером до 100 тыс. леев (€20 тыс.).

Продажа обычных табачных изделий несовершеннолетним покупателям была запрещена в Румынии и ранее.

Ранее проект нормативного акта был одобрен Сенатом (верхней палатой парламента), теперь его предстоит утвердить президенту Румынии.