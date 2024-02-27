Финляндия ввезла рекордное количество мусора на фоне отказа от российской древесины

Всего в страну импортировали более 300 тыс. тонн разрешенных отходов, что в два раза больше, чем в предыдущем году

ХЕЛЬСИНКИ, 27 февраля. /ТАСС/. Финляндия в 2023 году ввезла рекордное количество мусора, наибольший рост наблюдался в импорте отходов, пригодных для использования в качестве топлива. Об этом сообщает во вторник общественный вещатель Yle.

В 2022 году общее количество импортированных отходов составило около 150 тыс. тонн. В 2023 году только отходов для топливного применения было ввезено почти 180 тыс. тонн. Такая тенденция объясняется прекращением импорта древесины и древесных отходов из России, уточняется в сообщении. Из-за этого местные предприятия вынуждены искать альтернативные виды топлива. Всего в Финляндию было импортировано более 300 тыс. тонн разрешенных отходов, что в два раза больше, чем в предыдущем году, сообщает Yle.