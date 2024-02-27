Индийская компания намерена создать предприятие по переработке упаковки в РФ

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что оператор продолжает развивать сотрудничество России с другими государствами в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) и индийская компания Uflex заключили соглашение о сотрудничестве в отрасли обращения с отходами, которое включает в себя проект по созданию предприятия по переработке упаковки. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

"РЭО продолжает развивать сотрудничество России с другими государствами в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В феврале состоялась рабочая поездка делегации РЭО в Индию, где наши специалисты осмотрели технологические линии индийской компании Uflex. С нами поделились опытом в сфере переработки упаковки. Также было подписано соглашение о реализации совместного проекта на территории Российской Федерации", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, слова которого приводятся в сообщении.

Подписание состоялось в рамках рабочего визита делегации РЭО в Индию. Оно предполагает обмен опытом в отрасли обращения с бытовыми отходами, а также совместные инвестиционные и технологические проекты. В рамках соглашения может быть запущено совместное производство экологической упаковки из переработанных отходов. Для этого будет создана рабочая группа с представителями обеих сторон.

Uflex Group - крупнейшая в Индии компания, работающая в более чем 140 странах. Она входит в топ-10 по производству гибкой упаковки и в топ-5 по производству упаковочной пленки в мире. В 2023 году компания подписала соглашение с властями Подмосковья о строительстве нового производства по изготовлению краски и клея для пищевых упаковочных материалов в ОЭЗ "Ступино Квадрат", объем инвестиций оценивается в 3 млрд рублей.