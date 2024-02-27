Бразилия и РФ договорились о расширении списка поставляемой сельхозпродукции

Генеральный секретарь МИД республики Мария да Роша отметила и энергетическое сотрудничество между странами

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Москва и Бразилиа договорились о расширении номенклатуры поставок сельскохозяйственной продукции в РФ. Об этом заявила генеральный секретарь МИД Бразилии Мария да Роша по итогам 12-го заседания российско-бразильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Мы договорились о том, что будет расширена номенклатура поставок различной сельскохозяйственной и зерновой продукции, включая зерновые культуры, мясную продукцию и рыбную продукцию", - сказала она.

При этом дипломат отметила и энергетическое сотрудничество между странами. "В области энергетического сотрудничества приветствовали поставки российского дизельного топлива в Бразилию, а также приветствовали планы по увеличению поставок российского природного газа в нашу страну", - добавила генсек МИД Бразилии.

"Мы приветствовали поставки российского уранового топлива для наших АЭС, а также поставки материалов для использования ядерной энергии в медицинских целях", - подчеркнула да Роша.

По итогам мероприятия состоялась церемония подписания заключительного акта заседания межправкомиссии, в которой также принял участие заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.