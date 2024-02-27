Минфин США считает маловероятными риски для доллара в случае конфискации активов РФ

По словам главы ведомства Джанет Йеллен, страна и ее партнеры "представляют половину мировой экономики" и располагают всеми "валютами, которые на данном могут быть использованы в качестве резервных"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 февраля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен допускает возможность возникновения рисков для доллара при конфискации замороженных российских активов, но считает их маловероятными.

"Что касается финансовой стабильности, то, я полагаю, риски могут возникнуть в случае масштабного отхода от валют", - заявила Йеллен на пресс-конференции в бразильском Сан-Паулу в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран Группы двадцати, отвечая на вопрос о возможных рисках для финансовой стабильности в случае конфискации заблокированных активов РФ. Глава Минфина США отметила, что считает подобные риски "крайне маловероятными, учитывая уникальность" сложившейся ситуации.

По словам Йеллен, США и их партнеры "представляют половину мировой экономики и [располагают всеми] валютами, которые на данном могут быть использованы в качестве резервных". "В действительности альтернатив доллару, евро и йене нет. Так что я об этом не слишком беспокоюсь", - подчеркнула Йеллен.