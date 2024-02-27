Йеллен: G7 не выработала предпочтительной стратегии по заблокированным активам РФ

По словам руководитель Минфина США, Группа семи работает над тем, чтобы это отвечало национальному и международному праву

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 февраля. /ТАСС/. Группа семи (G7) не выработала на данный момент предпочтительную стратегию по конфискации или какому-либо иному использованию замороженных Западом российских активов, работает над тем, чтобы это отвечало национальному и международному праву. Об этом сообщила руководитель Минфина США Джанет Йеллен на пресс-конференции в бразильском Сан-Паулу в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран Группы двадцати.

Ее спросили, выработал ли Запад предпочтительный метод того, что можно сделать с замороженными российскими активами, включая их конфискацию. "У нас нет предпочтительной стратегии, как это сделать. Мы хотим, чтобы G7 и наши союзники действовали сообща. У разных стран разные интересы, и мы хотим найти способ извлечения из [активов РФ] экономической выгоды в соответствии с национальным и международным правом и так, чтобы это нашло поддержку у всех нас", - сказала Йеллен.