Мишустин отметил рост внебюджетных инвестиций в регионах

По словам премьер-министра, за 2,5 года в субъектах РФ было создано свыше 230 тыс. рабочих мест и предоставлено товаров и услуг на 6,5 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Рост внебюджетных инвестиций наблюдается сейчас в российских регионах, к концу 2023 году было привлечено около 9 трлн рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по кураторству вице-премьерами федеральных округов.

"[В регионах] растут внебюджетные инвестиции - на конец 2023 года привлечено почти 9 трлн рублей", - сказал глава кабмина. Он отметил, что за минувшие 2,5 года в субъектах РФ было создано свыше 230 тыс. рабочих мест и предоставлено товаров и услуг на 6,5 млрд рублей.

По словам премьера, такие показатели свидетельствуют о том, что властям удалось обеспечить эффективное взаимодействие между правительством и регионами, наладить кооперационные связи, которые необходимы малому бизнесу и крупным холдингам, а также создать условия для сотрудничества соседних регионов внутри федеральных округов.