Экс-президент Монголии заявил о необходимости создания совместных предприятий с РФ

Пунсалмаагийн Очирбат отметил, что советско-монгольские предприятия "Эрдэнэт" и "Монголсовцветмет" были совершенно новой, очень эффективной, оригинальной формой сотрудничества двух стран

УЛАН-БАТОР, 27 февраля. /ТАСС/. Россия и Монголия должны в своем стратегическом сотрудничестве вернуться к опыту создания совместных предприятий, таких как горно-обогатительный комбинат "Эрдэнэт" и "Монголросцветмет", открытых при участии СССР. Об этом сообщил первый президент Монголии Пунсалмаагийн Очирбат на научно-практической конференции, посвященной 50-летию бывшего российско-монгольского предприятия "Монголросцветмет".

"Созданные в 1970-е годы советско-монгольские предприятия "Эрдэнэт" и "Монголсовцветмет" были совершенно новой, очень эффективной, оригинальной формой сотрудничества наших стран. Ничего подобного ранее не было. Нам надо возобновить стратегическое сотрудничество в этом направлении. Как и подготовку кадров для горнодобывающей отрасли Монголии, которые обучались в советских вузах", - предложил первый глава демократического монгольского государства.

Он выступил на научно-практической конференции "Россия - Монголия: стратегическое партнерство в горнорудной отрасли. Полвека "Монголросцветмета": вчера, сегодня, завтра". Бывший президент напомнил, что в конце 1930-х годов открытием советскими геологами угольного месторождения был заложен фундамент монгольской национальной геологической службы.

Ее сотрудничество с советской геологической службой началось с создания треста по поиску и использованию полезных ископаемых. Также бывший глава монгольского государства предложил расконсервировать закрытые после распада СССР месторождения и начать на них совместную деятельность, в частности на Мардайском урановом месторождении на востоке Монголии.

"Объем добычи руды важный показатель. Но главнее люди, которые ее добывают. Все монгольские кадры для горнорудной отрасли с 1950-х годов готовились в советских вузах. Мы должны активнее сотрудничать в этой сфере. В РФ огромный научный и технический потенциал", - напомнил экс-президент, сам выпускник Санкт-Петербургского горного университета 1965 года.

От совместного предприятия к государственному

Совместное предприятие "Монголсовцветмет", в котором 51% уставного капитала принадлежал Монголии, остальными 49%, СССР создали в 1973 году. После распада Советского Союза предприятие стало называться "Монголросцветмет" и в 2007 году было преобразовано в общество с ограниченной ответственностью.

В 2016 году полностью перешло в собственность Монголии, с 2019 года стало государственным предприятием. Оно продолжает добывать и перерабатывать плавиковый шпат, железную руду и золото. Занимается производством гравия, щебня и песка. Осуществляет деятельность в области геологоразведки.