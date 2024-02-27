Товарооборот между Россией и Бразилией в 2023 году составил $8,4 млрд

Он сохранил рекордные показатели предыдущего года, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Объем двусторонней торговли между Россией и Бразилией в 2023 году остался на уровне исторического рекорда 2022 года и составил $8,4 млрд. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев на заседании 12-й межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"В основе российско-бразильского сотрудничества - взаимное уважение, равный учет интересов друг друга, схожие национальные интересы на долгосрочную перспективу и близкие подходы к урегулированию актуальных международных проблем, - сказал Ильичев. - Российско-бразильские торгово-экономические связи имеют устойчивый характер и позитивную динамику. В 2023 году российско-бразильский товарооборот сохранил рекордные показатели предыдущего года и составил $8,4 млрд".

Участники межправкомиссии также обсудили вопрос увеличения поставок российских минеральных удобрений в Бразилию. В 2023 году объем отгруженных в страну удобрений составил более 8 млн тонн - порядка 25% от всего российского экспорта данной продукции.

"Важно, что в ходе переговоров нам удалось достичь принципиальных договоренностей по дальнейшему наращиванию двустороннего товарооборота, в том числе - путем увеличения количества товаров с высокой долей добавленной стоимости, - отметил замминистра. - До конца этого года члены Российско-бразильского делового совета проведут бизнес-миссию российских компаний в Бразилию".

12-е заседание межправкомиссии прошло в рамках подготовительных мероприятий и в преддверии очередного раунда Российско-бразильской комиссии высокого уровня - механизма, призванного решать наиболее масштабные вопросы двусторонней повестки. Заседание этой комиссии пройдет под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.

Следующее заседание межправкомисии состоится в 2025 году в Бразилии и будет посвящено, прежде всего, сотрудничеству стран в высокотехнологичных областях и другим актуальным вопросам двусторонней повестки.