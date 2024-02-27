Порт в Махачкале доведет перевалку до 4 млн тонн после ввода нового пункта пропуска

Завершение строительства объекта намечено на 2026 год

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Строительство нового морского пункта пропуска в Дагестане позволит в ближайшей перспективе увеличить перевалку грузов в порту Махачкалы до 4 млн тонн в год. Грузооборот в 2023 году составил почти 3 млн тонн, сообщил во время доклада в парламенте республики председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Махачкалинский морской торговый порт в прошлом году нарастил грузооборот на 5,3%, до почти 3 млн тонн. Строится новый морской пункт пропуска через границу, который планируется завершить в 2026 году, он значительно повысит скорость прохождения грузов. В ближайшей перспективе - увеличение перевалки грузов до 4 млн тонн в год. Потенциал и мощности порта это позволяют", - сказал Абдулмуслимов.

По его словам, благодаря проведенной на федеральном уровне работе в пятилетний план развития дорожной деятельности включена подъездная дорога к порту. "Сейчас завершается проектирование объекта", - добавил премьер Дагестана.