NHK: Цукерберг на встрече с Кисидой выразил заинтересованность в инвестициях в Японию

По информации телеканала, премьер-министр Японии обсудил с руководителем корпорации Meta (признана в России экстремистской) перспективы развития генеративного ИИ и сопряженные с этим риски

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудил с руководителем корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марком Цукербергом перспективы развития генеративного искусственного интеллекта и сопряженные с этим риски. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

Кроме того, как отмечается, глава Meta выразил заинтересованность в инвестициях в Японию. "У нас была плодотворная беседа о будущем искусственного интеллекта и технологий", - сказал сам Цукерберг после встречи.

Кисида проявляет личный интерес к технологиям и искусственному интеллекту. В августе 2023 года перед отпуском он по традиции купил несколько книг, в том числе на эту тему.