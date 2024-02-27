Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к сообществу Steam в России

Ведомство исключило одну из страниц сообщества из Единого реестра запрещенной информации в связи с удалением противоправного контента

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор исключил одну из страниц сообщества Steam из Единого реестра запрещенной информации в связи с удалением противоправного контента. Доступ к этой странице ограничен не был, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в ведомстве, одна из страниц сообщества Steam попала в Единый реестр запрещенной информации по решению МВД за распространение информации о способах изготовления наркотических средств, а владельцу сайта направили требование удалить противоправный контент.

"В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице", - говорится в сообщении.