Сбой в работе Telegram и приговор Журавелю за сожжение Корана. Главные события 27 февраля

Массовый сбой в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Неполадки наблюдались на территории России, США и нескольких европейских стран. Перебои фиксировали, в частности, в Берлине, Лондоне, Брюсселе и Стокгольме. В Минцифры РФ заявили, что ведомство работает над определением причин сбоя с Роскомнадзором. К 14:00 мск работа мессенджера восстановилась. У некоторых российских пользователей стал доступен Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) без использования VPN. Также некоторые пользователи смогли зайти в Facebook (принадлежит Meta и запрещен).

Приговор Журавелю за сожжение Корана

Жителю Волгограда Никите Журавелю назначили наказание в виде 3,5 года колонии общего режима за сожжение Корана. Обвиняемый частично признал вину и сообщил, что сжег Коран ради денежного вознаграждения, обещанного Службой безопасности Украины. Защита Журавеля собирается обжаловать приговор. Сам обвиняемый заявил, что считает приговор заслуженным и попросил прощения у мусульман.

Освобождение населенного пункта Северное

В Минобороны России сообщили об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Северное на авдеевском направлении. Кроме того, ведомство подтвердило уничтожение танка Abrams Вооруженных сил Украины также на авдеевском направлении.

Предотвращение теракта в Запорожье

ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ в Запорожской области. Препараты, используемые для создания химического оружия массового поражения, изъяли. Также сотрудники ФСБ задержали трех граждан Украины.

Приговор главе "Мемориала" Орлову за дискредитацию ВС РФ

Сопредседателя правозащитного центра "Мемориал" (признано в РФ иноагентом и ликвидировано решением Верховного суда) Олега Орлова (признан иноагентом) приговорили к 2,5 года колонии за повторную дискредитацию Вооруженных сил России. В суде обвиняемого поддерживали посол США в РФ Линн Трейси и несколько дипломатов из стран ЕС.