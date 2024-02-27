Maersk призвала готовиться к сохранению сбоев в поставках из-за ситуации в Красном море

В компании сообщили, что изменение в структуре транспортных потоков также привело к нехватке оборудования во всей отрасли, особенно на рынке рефрижераторных установок

СТОКГОЛЬМ, 27 февраля. /ТАСС/. Датская транспортная компания Maersk призвала своих клиентов быть готовыми к тому, что в связи с ситуацией в Красном море и Аденском заливе время транзита грузов будет оставаться более продолжительным, чем обычно, сбои в поставках также сохранятся.

"Наши команды продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Красного моря и Аденского залива. В целях безопасности наших судов, экипажей и грузов клиентов все суда, ранее проходившие через этот район, в обозримом будущем будут направлены на юг вокруг мыса Доброй Надежды, - отмечается в заявлении компании. - Хотя мы надеемся на устойчивое решение проблемы в ближайшем будущем и делаем все возможное, чтобы способствовать этому, мы призываем клиентов быть готовыми к тому, что сбои в глобальной сети сохранятся".

Maersk сообщает, что изменение в структуре транспортных потоков также привело к нехватке оборудования во всей отрасли, особенно на рынке рефрижераторных установок.

После обострения конфликта в секторе Газа мятежное йеменские движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.