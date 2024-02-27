В Петербурге намерены на треть увеличить финансирование капремонта жилья

На это планируют выделить 37 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Объем финансирования капитального ремонта жилья в Санкт-Петербурге увеличится в 2024 году на 32% и составит 37 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"В этом году капитальный ремонт ожидает 2 202 жилых дома. На эти цели предусмотрена рекордная сумма в 37,1 млрд рублей. Будет выполнено более 3 тыс. видов ремонтных работ. Для сравнения в 2021 году на капремонт было запланировано 16,2 млрд рублей, в 2022-м - 18,4 млрд. В 2023 году на эти цели направили более 28 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Основным источником финансирования программы капремонта будут взносы горожан, которые собственники помещений платят ежемесячно. Как пояснили в пресс-службе Смольного, в 2023 году собираемость взносов на капитальный ремонт с учетом погашенных долгов составила свыше 102%, что позволило достичь такого объема финансирования в 2024 году.

Сумма бюджетной поддержки программы ремонта составила 8,5 млрд рублей. Большая часть этих средств пойдет на замену лифтов. Всего планируется заменить более 2 500 лифтов. Также запланирован ремонт подвальных помещений, фундаментов, систем автоматизированной противопожарной защиты и устранение аварийного состояния отдельных строительных конструкций.

"В городе действует региональная программа капремонта, которая регулярно актуализируется. Темпы и объемы капитального ремонта в Петербурге в последнее время значительно возросли. Их необходимо и далее наращивать, чтобы наш город был не только красивым, но также удобным, комфортным и безопасным для его жителей и гостей", - привела пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.