Девелопер "Самолет" купил банк "Система"

В компании сообщили, что планируют на базе банка запустить собственные кредитные продукты

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Девелоперская группа "Самолет" приобрела банк "Система" и планирует на его базе запустить собственные кредитные продукты. Об этом говорится в сообщении компании.

"Группа "Самолет" объявляет о заключении сделки по приобретению КБ "Система" у частного владельца. Банк в периметре группы позволит дополнить систему сервисов "Самолета" уникальными банковскими продуктами. Девелопер предложит клиентам систему вкладов с дополнительными выгодами, сервис безопасных расчетов и кредитные продукты", - говорится в сообщении.

"Самолет" разрабатывает программу вкладов с опцией бронирования квартиры для собственного банка. Также кредитная организация будет обслуживать счета управляющей компании группы и проводить расчеты по сделкам, заключенным через "Самолет плюс". Собственный капитал кредитной организации на момент покупки составил более 1 млрд рублей.

ПАО ГК "Самолет" занимает первое место по объемам текущего строительства в России.