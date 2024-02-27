В Астрахани фермеры в 2024 году планируют обрабатывать поля с помощью сельхозавиации

Проблем с обработкой сельхозугодий из-за ограничений использования БПЛА не ожидают

АСТРАХАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Проблем с обработкой сельхозугодий, рисовых полей в Астраханской области в связи с ограничением использования БПЛА не возникнет. Фермеры уже прорабатывают вопросы с подрядными организациями для использования малой авиации, сообщили ТАСС в региональном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности.

"Сельхозтоваропроизводители уже прорабатывают в этом году заключение договоров на обработку полей малой авиацией, то есть пользоваться своими дронами с учетом запретов на данный момент не планируют. У малой авиации все необходимые согласования есть. Механизм рабочий, в прошлом году опробован", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что в регионе использование агродронов не успело приобрести массовый характер. Первыми их начали использовать производители риса для обработки своих полей. Но и они с учетом ограничений были вынуждены вернуться к использованию малой авиации. При этом об удорожании продукции речи не идет.

"Ограничения повлияют на темпы внедрения беспилотников, но не на сам процесс сельскохозяйственных работ. Не успели у нас массово внедрить БПЛА, чтобы это стало серьезной проблемой", - резюмировали в министерстве.

В понедельник 26 февраля издание РБК сообщило, что продленные в 2024 году ограничения на полеты на юге России из-за спецоперации на Украине якобы создали сложности для авиационной обработки полей.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области, сейчас в регионе работает более 180 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских и порядка 130 тыс. личных подсобных хозяйств. В 2023 году астраханские аграрии собрали 2,5 млн тонн овощебахчевой продукции и картофеля, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 9%. Также было произведено более 24 тыс. тонн риса. По этому показателю область входит в топ-10 регионов по стране.