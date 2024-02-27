27 февраля, 14:24,
обновлено 27 февраля, 14:25

Финский Fortum начал арбитражное разбирательство против РФ

REUTERS/ Ints Kalnins
© REUTERS/ Ints Kalnins

В компании сообщили, что будут требовать компенсацию за свои активы

ХЕЛЬСИНКИ, 27 февраля. /ТАСС/. Финский энергоконцерн Fortum сообщил, что начал арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсацию за свои активы.

"Компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить свою правовую позицию и интересы акционеров. Начало арбитражного разбирательства связано с нарушением Российской Федерацией своих обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным Россией с Нидерландами и Швецией", - говорится в сообщении. 

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