Sony уволит около 8% сотрудников Sony Interactive Entertainment

Согласно внутреннему электронному письму главы SIE Джима Райана, сокращение коснется всех отделений по всему миру

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Японская компания Sony собирается уволить около 900 человек из дочерней компании Sony Interactive Entertainment (SIE), которая занимается разработкой и производством консолей и игр, в связи с оптимизацией ресурсов. Об этом сообщил портал The Verge со ссылкой на внутреннее электронное письмо главы SIE Джима Райана, разосланное сотрудникам.

"Цель состоит в том, чтобы оптимизировать наши ресурсы, чтобы обеспечить наш дальнейший успех и способность предоставлять опыт, который геймеры и разработчики ждут от нас. <...> Мы планируем сократить численность наших работников примерно на 900 человек, или примерно на 8% от численности персонала", - говорится в письме.

Джим Райан также сообщил, что сокращение коснется всех отделений по всему миру. Отмечается, что "лондонская студия PlayStation Studios будет закрыта полностью".

Сейчас в SIE работают около 11 тыс. сотрудников.