Суд отложил до 26 марта заседание по иску "Транснефти" к Зиявудину Магомедову

Компания 31 января подала соответствующее исковое заявление

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отложил до 26 марта заседание по иску "Транснефти" о запрете совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову продолжать судебное разбирательство в Высоком суде Англии и Уэльса, говорится в картотеке арбитражных дел.

"Транснефть" 31 января подала соответствующее исковое заявление. При этом "Транснефть" просит присудить компании $2,5 млрд при неисполнении Магомедовым судебного запрета.

В ноябре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы, признав его виновным в создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей. Его брат - экс-сенатор и бывший совладелец компании Магомед Магомедов - осужден на 18 лет колонии строгого режима. Кроме того, каждый из них должен выплатить по 2,5 млн рублей штрафа. В мае 2022 года Хамовнический суд Москвы по иску прокуратуры изъял у Магомедовых $750 млн в пользу государства.

В декабре 2023 года Мосгорсуд снял за истечением срока давности с обвиняемых два эпизода по статьям о мошенничестве и хищении. Наказание братьям Магомедовым было смягчено на полгода - до 18,5 года колонии Зиявудину и до 17,5 года - Магомеду.

Одновременно с уголовным процессом продолжается ряд арбитражных разбирательств. Так, в октябре прошлого года Арбитражный суд Москвы обязал кипрские компании и Зиявудина Магомедова выплатить Дальневосточному морскому пароходству (ДВМП, головное предприятие транспортной группы Fesco) 80 млрд рублей и $13,8 млн в связи с незаконным выводом активов общества с 2012 года. В декабре 2022 года суд конфисковал акции транспортной группы Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову. Арбитражный суд установил, что Магомедов, пользуясь своими полномочиями по управлению обществом, через подконтрольные ему компании получил от ПАО "ДВМП" денежные средства, которые использовал для приобретения акций самого общества.