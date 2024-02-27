Садыгова, Меньшикова и Кузнеца переизбрали членами правления "Газпрома"

Фамил Садыгов является заместителем председателя правления компании, Сергей Кузнец и Сергей Меньшиков - начальники департаментов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Фамил Садыгов, Сергей Кузнец и Сергей Меньшиков переизбраны членами правления "Газпрома" сроком на пять лет, говорится в сообщении холдинга.

"Состоялось заседание совета директоров ПАО "Газпром" в заочной форме. Совет директоров переизбрал Фамила Садыгова (с 15 апреля), Сергея Кузнеца (со 2 апреля) и Сергея Меньшикова (со 2 апреля) членами правления ПАО "Газпром" сроком на 5 лет", - сказано в сообщении.

Садыгов является заместителем председателя правления "Газпрома", Кузнец и Меньшиков - начальники департаментов компании.