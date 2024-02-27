Заказчик АЭС "Ханхикиви" утверждает, что никаких судебных решений по тяжбе с Росатомом нет

Глава Fennovoima Матти Суурнякки отметил, что судебное разбирательство будет проходить в арбитраже Международной торговой палаты в Стокгольме

ХЕЛЬСИНКИ, 27 февраля. /ТАСС/. Гендиректор компании - заказчика АЭС "Ханхикиви" Fennovoima Матти Суурнякки утверждает, что никаких судебных решений по ее тяжбе с Росатомом нет. Так он прокомментировал заявление главы российской госкорпорации Алексея Лихачева о том, что Третейский арбитраж в Париже признал действия Финляндии в отношении проекта АЭС "Ханхикиви" необоснованными.

По словам главы Fennovoima, компания не участвует ни в каких спорах с Росатомом в Париже, судебное разбирательство будет проходить в арбитраже Международной торговой палаты (ICC - International Chamber of Commerce) в Стокгольме.

"Заявления господина Лихачева, о которых сообщалось, неверны. В частности, ни один арбитражный суд ни в одном разбирательстве по проекту "Ханхикиви-1" не вынес никакого решения или присуждения, не говоря уже о том, что иск Fennovoima был "необоснованным и политически мотивированным", - сообщил Суурнякки, сообщает газета Helsingin Sanomat. Проект АЭС был одобрен парламентом Финляндии в декабре 2014 года, напомнил он.

"На момент расторжения контракта Fennovoima - спустя восемь лет после начала - проект еще даже не перешел от этапа проектирования к этапу строительства, и были накоплены задержки, как минимум, почти на десять лет", - добавил руководитель финской компании.

26 февраля Лихачев заявил, что Третейский арбитраж в Париже признал действия финских партнеров необоснованными и политически мотивированными.

Об АЭС "Ханхикиви-1"

Контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" был подписан между Росатомом и Fennovoima в 2013 году. Общая стоимость проекта станции с одним энергоблоком, который планировалось реализовать на севере Финляндии, оценивалась в 7-7,5 млрд евро. В начале мая 2022 года Fennovoima объявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию "Росатом" финской компанией Raos Project по строительству АЭС "Ханхикиви-1", мотивируя свое решение задержками в исполнении обязательств с российской стороны. В декабре международный Совет по разрешению споров признал расторжение контракта неправомерным. Также совет признал незаконным отказ Fennovoima в приемке работ, выполненных компанией RAOS Project (предприятие Росатома) как поставщиком по контракту.