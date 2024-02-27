В СКФО с 2021 года на четверть вырос уровень инвестиций в экономику

Почти 360 млрд рублей было вложено в проекты, связанные с развитием туризма, транспорта, энергетики, сельского хозяйства

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Уровень инвестиций в экономику субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с 2021 года вырос на 25%. Всего в проекты по развитию туризма, энергетики, сельского хозяйства было вложено около 360 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

"С 2021 года темпы роста инвестиций в округе составили около 25%. Почти 360 млрд рублей было вложено в проекты, связанные с развитием туризма, транспорта, энергетики, сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце 2023 года завершился первый этап реализации программ социально-экономического развития регионов. С 2020 по 2023 год в СКФО было создано 600 тыс. рабочих мест. Через СКФО проходят транспортно-логистические маршруты, обеспечивающие грузоперевозки между Россией и соседними дружественными государствами. Благодаря этим маршрутам растет товарооборот, происходит развитие грузовой базы, необходимой инфраструктуры.

"Уровень безработицы составляет 9,6%. На 41% увеличились совокупные поступления из регионов округа в федеральный бюджет. В каждом регионе СКФО приняты модели экономического развития, в рамках которых реализуется 35 прорывных проектов в различных отраслях, создающих мультипликативный эффект для развития субъектов", - говорится в сообщении.