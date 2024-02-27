В Псковской области разрешили использовать маткапитал до достижения ребенком трех лет

Использовать средства на улучшение жилищных условий родители могут в любое время со дня рождения третьего и каждого последующего ребенка

ПСКОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания на очередной сессии приняли закон, который упростил условия предоставления многодетным семьям регионального материнского капитала. Использовать средства на улучшение жилищных условий родители могут в любое время со дня рождения третьего и каждого последующего ребенка, не дожидаясь достижения им трехлетнего возраста, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"В закон о региональном материнском капитале внесены изменения, расширяющие направления использования [его] средств <...> до достижения ребенком возраста трех лет. Теперь использовать средства на улучшение жилищных условий можно в любое время со дня рождения третьего и каждого последующего ребенка. До сих пор нормы давали такое право многодетной матери только по достижении ребенком трехлетнего возраста", - отмечается в сообщении.

Тема укрепления демографии и поддержки семей с детьми для Псковской области имеет крайне важное значение. По данным регионального комитета по социальной защите, проблема с рождаемостью существует здесь с 1960 года. В настоящее время в регионе отмечается спад рождаемости. За последние шесть лет количество ежегодно рождающихся детей в области снизилось почти вдвое. Кроме того, ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец. При этом треть населения региона - это люди пожилого возраста.

По данным пресс-службы, в областном бюджете 2024 года на выплату регионального материнского капитала предусмотрено 113 млн рублей. Расширение возможностей использования этого пособия повлечет дополнительные бюджетные расходы - максимальная сумма, по расчетам властей, составит 86 млн рублей. За время действия закона о региональном маткапитале в Псковской области было выдано почти 12,5 тыс. сертификатов, реализовано почти 9 тыс., в том числе частично.

"С 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только в том случае, если у граждан РФ родится ребенок, получивший российское гражданство исключительно по рождению. Это правило касается также усыновленных детей. В случае, если в семье уже имеются дети, которые не были по рождению гражданами РФ, то в дальнейшем они не будут учитываться при выдаче маткапитала в связи с рождением последующих детей-россиян. Исключение предусмотрено для граждан РФ, постоянно проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.