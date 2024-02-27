"Автотор" планирует в марте начать выпуск автомобилей марки Forthing в Калининграде

Одновременно к запуску готовятся сразу три модели бренда, сообщили в компании

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" готовится к началу выпуска автомобилей марки Forthing в Калининграде в марте текущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"На заводе "Автотор" в Калининграде ведется подготовка к промышленному производству автомобилей марки Forthing. Одновременно к запуску готовятся сразу три модели бренда: кроссоверы Forthing T5, Forthing T5 EVO и MPV Forthing M4 Yacht. <...> Начало промышленного производства автомобилей марки Forthing запланировано на март 2024 года", - говорится в сообщении.