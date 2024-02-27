Cognitive Pilot роботизирует транспорт "Газпром трансгаз Томск" для повышения безопасности

В Томской области подписали трехстороннее соглашение о развитии высокотехнологичных производств, внедрении систем ИИ и беспилотных транспортных систем

ТОМСК, 27 февраля. /ТАСС/. Компания Cognitive Pilot разработает системы автопилотирования для "Газпром трансгаз Томск", что позволит повысить безопасность и эффективность производства в нефтегазовой отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Во вторник 27 февраля администрация Томской области, ООО "Газпром трансгаз Томск" и компания Cognitive Pilot подписали трехстороннее соглашение о развитии в регионе высокотехнологичных производств, внедрении систем искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных транспортных систем.

"Мы вместе с нашими партнерами приняли решение о создании и внедрении передовых отечественных технологий ИИ для корпоративного транспорта "Газпром трансгаз Томск" с целью решить важнейшую задачу - обеспечить безопасность движения в суровых сибирских условиях и роботизировать человеческий труд на опасных производствах", - приводятся в сообщении слова гендиректора Cognitive Pilot Ольги Усковой.

В рамках соглашения Cognitive Pilot разработает автоматизированные и аналитические системы для корпоративного транспорта, ООО "Газпром трансгаз Томск" предоставит площадку для испытаний создаваемых решений с целью их последующего масштабирования. В свою очередь администрация Томской области обеспечит содействие в реализации совместных проектов, в том числе мер стимулирующего характера, окажет поддержку в реализации инвестиционных инициатив.

"Мы сегодня подписываем соглашение о создании, наверное, первого в мире нейронного центра технологий для нефтегазовой отрасли. Это событие, масштаб которого трудно представить, когда на всю инфраструктуру Газпрома будут наложены современные технологии искусственного интеллекта, которые обеспечат безопасность обработки, доставки, транспортировки, единую диспетчерскую службу, которые создадут уникальную "нервную систему" нефтегазового обеспечения страны и в дальнейшем - мира", - сказала Ускова во время подписания соглашения.

По ее словам, соглашение позволит повысить эффективность производства в нефтегазовой отрасли от 58 до 84% за три года. Первые прототипы новой продукции планируют представить уже в течение года. "Мы сейчас уверенно говорим об экономии, экономическом эффекте в районе 32 млрд рублей - это только те первые технологии, которые мы сейчас подсчитываем, готовим экономические модели, которые первые будут внедрены на базе томского отделения", - отметила Ускова.