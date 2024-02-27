В Seacom опровергли повреждение коммуникационного кабеля в Красном море при атаке хуситов

По данным компании, причиной стал "контакт с троллером или якорем, что распространено в районах с низким уровнем моря"

НАЙРОБИ, 27 февраля. /ТАСС/. Кенийский офис южноафриканской компании интернет-провайдера Seacom опроверг информацию о повреждении его морского кабеля из-за атаки хуситов. По данным компании, повреждение связано с другими причинами.

"[Обвинять хуситов] - это неправильно. В кабеле произошел сбой, но причина на данном этапе не подтверждена. Из-за низкого уровня моря в этом районе мы подозреваем, что причиной повреждения кабеля является контакт с троллером или якорем, что распространено в районах с низким уровнем моря", - ответили в пресс-службе компании.

Там также подчеркнули, что работают над решением проблемы с судоремонтной компанией.

Ранее йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что не совершали каких-либо действий, которые могли стать причиной повреждения системы подводных коммуникационных кабелей, пролегающих на дне Красного моря. Во вторник израильская газета Globes сообщила, что хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море, которые являются частью телекоммуникационной инфраструктуры, связывающей Европу, Азию и Африку. По информации Globes, повреждения привели к перебоям в работе интернета на территории Индии, а также стран Персидского залива. Как отметило издание, на восстановление поврежденных линий связи потребуется не менее двух месяцев.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.