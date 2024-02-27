США ввели санкции против двух компаний за доставку грузов из Ирана в Китай

Речь идет о компании Kohana, зарегистрированной в Гонконге, и фирме Iridescent, зарегистрированной на Маршалловых Островах

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Власти США ввели санкции в отношении двух компаний, которые якобы осуществляют доставку грузов в Китай в интересах Министерства обороны Ирана и его вооруженных сил. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Как следует из документа, речь идет о компании Kohana, зарегистрированной в Гонконге, и фирме Iridescent, зарегистрированной на Маршалловых Островах. Первая якобы является владельцем судна Kohana, вторая - его оператором. Судно, по версии американской стороны, доставило грузы из Ирана в КНР на $100 млн. Доходы от этого якобы получает иранское оборонное ведомство. В заявлении утверждается, что структуры, связанные с Минобороны Ирана, предоставляют вооружения России и формированиям, действующим против США и их союзников.

Кроме того, в санкционные списки США внесен заместитель командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мухаммад Реза Фаллахзаде. В заявлении утверждается, что силы "Аль-Кудс" предоставили сторонникам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) современные вооружения и разведывательные данные.

Включение в санкционный список означает замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.