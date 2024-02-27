На юго-востоке Москвы построить планируют технопарк

Резиденты смогут на его территории разместить легкую, целлюлозно-бумажную, электронную и строительную промышленность

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Промышленный технопарк площадью 13,5 тыс. кв. м планируется разместить в районе Люблино. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), необходимые для возведения промышленного технопарка. Площадь нового производственного комплекса составит 13,5 тыс. кв. м. Резиденты смогут на его территории разместить легкую, целлюлозно-бумажную, электронную и строительную промышленность", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что на участке планируется провести озеленение, обустроить парковочные места для служебных автомашин и будущих сотрудников, а также заезд на территорию.

Земельный участок располагается в Юго-Восточном административном округе по адресу: район Люблино, ул. Ставропольская, вл. 37-41.