Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,01-0,13%

Курс юаня снизился до 12,73 рубля, доллар - до 92,05 рубля, евро вырос до 100 рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник начал торги с подъема, но позже перешел к слабой отрицательной динамике. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,13%, до 3 208,99 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,01%, до 1 097,34 пункта. Курс юаня снизился на 0,03%, до 12,73 рубля, доллар - на 0,32%, до 92,05 рубля, евро подрос на 0,002%, до 100 рублей.

После восстановительного рывка участники рынка решили сделать передышку, тем более учитывая попытки рублевого укрепления, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был благоприятным. "Азиатские площадки закрылись в основном в хорошем плюсе, на европейских площадках наблюдалась разнонаправленная динамика. Цены на нефть разнонаправленно двигались выше $81 за баррель Brent", - сказал эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке уже второй день выступают акции строительной группы ЛСР (+9,6%) в ожидании публикации сильных финансовых результатов группы за 2023 год, а также в ожидании сохранения программы льготной ипотеки в отдельных регионах в этом году, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались депозитарные расписки Qiwi (-7,2%) в ожидании, что программа выкупа акций у миноритарных акционеров будет отложена из-за отзыва лицензии у Киви-банка.

Прогноз на завтра

Попытки пробиться к середине диапазона 3 200 - 3 000 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшие дни, вероятно, продолжатся, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 28 февраля - 3 150 - 3 250 пунктов, по паре доллар-рубль - 91,5-92,5 рубля.

Из важных статданных середины недели Бахтин отметил оценку квартального ВВП США. Росстат обнародует в среду блок статистики, в том числе по ВВП, розничным продажам, безработице и промпроизводству за январь. Среди акций динамикой могут выделяться тяжеловесные бумаги "Сбера" - компания завтра представит консолидированные результаты по МСФО за 2023 год. Кроме того, Fix Price в этот день опубликует операционный и финансовый отчеты за IV квартал минувшего года.