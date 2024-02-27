Rheinmetall поставит Бундесверу систему ПВО Skyranger 30 почти на €600 млн

Контракт стоимостью €595 млн предусматривает поставку прототипа и еще 18 серийных машин, сообщили в концерне

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall поставит Бундесверу (Вооруженным силам ФРГ) башенную систему ПВО малой дальности Skyranger 30. Стоимость сделки составляет порядка €600 млн.

"Бундесвер поручил Rheinmetall еще один важный проект в области противовоздушной обороны. Базирующаяся в Дюссельдорфе компания вскоре поставит Вооруженным силам Германии мобильную систему противовоздушной обороны Skyranger 30", - говорится в заявлении германского концерна. "Контракт стоимостью €595 млн (включая НДС) предусматривает поставку прототипа и еще 18 серийных машин", - добавили в концерне. Кроме того, указывается, что существует опцион еще на 30 систем. Прототип должен быть поставлен к концу 2024 года.

Ранее агентство DPA сообщало, что Бундесвер получит новые зенитные самоходные установки (ЗСУ) в качестве преемника ЗСУ Gepard, которая была выведена из эксплуатации в 2012 году. Комитет по обороне Бундестага одобрил закупку 19 новых установок. До этого газета Sueddeutsche Zeitung писала, что Минобороны ФРГ намерено закупить у концерна Rheinmetall десятки мобильных комплексов ПВО Skyranger. Они призваны закрыть очевидную брешь в обороне, возникшую после вывода из эксплуатации ЗСУ Gepard.