Росконгресс заявил, что делегация правительства Бахрейна примет участие в ПМЭФ в июне

Согласно сообщению фонда, в сентябре также запланирован визит делегации королевства на Международный форум "Эко Алтай. Нить природы"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Фонд Росконгресс и компания Бахрейна Albayan Media Group подписали соглашение о сотрудничестве бизнес-структур, в рамках его реализации планируется участие правительственной делегации королевства в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, проведение двустороннего делового форума в Манаме и несколько других мероприятий. Об этом сообщили ТАСС в Фонде Росконгресс по итогам встречи советника президента РФ Антона Кобякова с послом Бахрейна в Москве Ахмедом ас-Саати в Москве.

"Участники встречи обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран в экономической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам встречи был достигнут ряд договоренностей", - сообщили в фонде. Как уточняется, для "развития взаимной интеграции конгрессно-выставочных отраслей, а также продвижения российско-бахрейнских бизнес-инициатив между Фондом Росконгресс и компанией Albayan Media Group под патронажем посольств РФ и Бахрейна заключено соглашение о сотрудничестве".

В рамках реализации документа, как сообщили в фонде, "уже в 2024 году правительственная делегация Королевства Бахрейн в сопровождении бизнес-миссии государства посетит ПМЭФ, который пройдет 5-8 июня, а в сентябре этого года запланирован визит делегации королевства на Международный форум "Эко Алтай. Нить природы". "Упор в совместной работе будет сделан на обсуждении и продвижении двусторонних проектов в области туризма, - сказано в сообщении. - Также на полях ПМЭФ предполагается уделить особое внимание вопросам продовольственной безопасности". В свою очередь, в декабре 2024 года состоится ответный визит российской бизнес-миссии в Манаму и проведение делового форума, указали в Фонде Росконгресс. Среди прочих мероприятий также указано проведение Женского форума при поддержке правительства Бахрейна, организация совместной этнокультурной выставки "Арабская деревня" в рамках Международного форума "День сокола" на полях Восточного экономического форума осенью 2024 года.

Кобяков по итогам встречи с послом отметил, что подписанное соглашение "будет способствовать профессиональному обсуждению вопросов в приоритетных сферах взаимодействия стран". Посол Бахрейна также подчеркнул, что "сотрудничество государств, выраженное через реализацию не только инвестиционных проектов, но и опирающееся на профессиональную работу Фонда Росконгресс в части создания коммуникативных возможностей по ключевым экономическим вопросам, - залог прямого и эффективного взаимодействия на благо развития двух стран".

Кроме того, сообщается, что для координации взаимодействия бизнес-структур двух стран на базе Фонда Росконгресс планируется создание проектного офиса. Его ключевая задача - консалтинговое сопровождение совместных торгово-экономических инициатив и работы бизнес-миссий на полях мероприятий Фонда.