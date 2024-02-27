Ангола инвестирует в нефтяной сектор более $70 млрд в ближайшие пять лет

Председатель совета директоров Национального агентства нефти, газа и биотоплива Паулину Жерониму сообщил, что страна в сутки добывает 1,1 млн баррелей нефти

ПРЕТОРИЯ, 27 февраля. /ТАСС/. Ангола инвестирует в ближайшие пять лет в национальный нефтяной сектор $71 млрд. Об этом заявил на пресс-конференции председатель совета директоров Национального агентства нефти, газа и биотоплива (ANPG) Паулину Жерониму.

"За последние пять лет в нефтяной сектор Анголы поступили инвестиции в размере почти $50 млрд, в предстоящее пятилетие (2024-2028 гг.) инвестиции запланированы в размере примерно $71 млрд, не считая инвестиций в увеличение добычи на уже действующих месторождениях", - цитирует его агентство Ecofin.

Жерониму проинформировал, что сейчас Ангола в сутки добывает 1,1 млн баррелей нефти. В минувшем декабре Ангола вышла из ОПЕК и ОПЕК+ из-за несогласия с установленными для нее предельными квотами на добычу нефти.