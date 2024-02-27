Краснодарский суд утвердил взыскание имущества концерна "Покровский" на 500 млрд рублей

Иск ранее подала Генпрокуратура

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд подтвердил решение Лабинского городского суда об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры РФ к бенефициарам АО "Концерн "Покровский", а также подконтрольным им лицам об обращении в доход государства долей и акций компаний, полученных незаконным путем, на общую сумму более 500 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В октябре прошлого года Лабинский городской суд Краснодарского края изъял в доход государства имущество бенефициаров АО "Концерн "Покровский" А. Коровайко и А. Чебанова, а также связанных с ними физических и юридических лиц на общую сумму более 500 млрд рублей.

"Краснодарский краевой суд сегодня подтвердил решение Лабинского городского суда Краснодарского края от 23 октября 2023 года об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры РФ к А. В. Коровайко, А.О. Чебанову и подконтрольным им лицам об обращении в казну долей и акций компаний, полученных в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оно вступило в законную силу. Краснодарским краевым судом проверены и признаны обоснованными выводы нижестоящей инстанции о нарушении Коровайко антикоррупционных запретов, в результате которых были сформированы активы концерна "Покровский", включающего 88 организаций общей стоимостью свыше 500 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщал, что Коровайко и Чебанов находятся в международном розыске за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за организацию межрегионального преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).

Концерн "Покровский", согласно данным компании, объединяет предприятия на территории Южного федерального округа, на которых работают около 10 тыс. человек. Приоритетной сферой концерна является аграрный бизнес: производство, хранение и переработка зерновых и технических культур, овощеводство, производство фруктов, животноводство, производство молока, свиноводство.