День Белоруссии на стенде Башкирии в рамках выставки "Россия" посетили 120 тыс. человек

Тематическое событие было направлено на демонстрацию белорусских достижений и сотрудничество страны с российским регионом

УФА, 27 февраля. /ТАСС/. День Белоруссии состоялся на стенде Башкирии в ходе выставки-форума "Россия", его посетили порядка 120 тыс. человек. Тематическое событие было направлено на демонстрацию белорусских достижений и сотрудничество страны с российским регионом, сообщили в пресс-службе правительства Республики Башкортостан.

"27 февраля на стенде Республики Башкортостан на выставке-форуме "Россия" завершился День Беларуси, который посетило порядка 120 тыс. человек. Мероприятие состоялось в рамках Дней стран-партнеров региона. Для посетителей были организованы тематические активности, отражающие культурные, исторические и промышленные достижения Республики Беларусь и ее сотрудничество с Республикой Башкортостан", - сказано в сообщении.

Как отметил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, во вторник также прошли переговоры с руководством Башкирии. "Я думаю, что в течение года-двух появится еще несколько знаковых хороших заводов по производству белорусской продукции на территории Башкортостана", - сообщил он.

Посол отметил, в частности, проект башкирско-белорусского индустриально-инвестиционного технополиса. По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, в него входят передовые инвестиционные совместные проекты. "Для его развития мы планируем расширить ОЭЗ "Алга" и построить на его территории пять индустриальных парков", - приводятся в сообщении слова Назарова.

Белоруссия в рейтинге контрагентов Башкирии по внешнеторговому обороту занимает четвертое место. За январь-сентябрь 2023 года основу экспорта российского региона на 80% составили продукция химической промышленности и каучук.

Далее дни стран-партнеров продолжит тема сотрудничества Башкирии с Турецкой Республикой. Посетители познакомятся с историей и достопримечательностями страны, народным турецким танцем.