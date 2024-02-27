В ЦБ заявили, что банковский сектор перейдет от профицита к дефициту ликвидности

На конец 2024 года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Банк России ожидает, что в течение 2024 года банковский сектор перейдет от профицита к дефициту ликвидности. На конец 2024 года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4 трлн рублей. Об этом сообщается в комментарии к среднесрочному прогнозу ЦБ.

"Ожидается, что в течение 2024 года банковский сектор перейдет от профицита к дефициту ликвидности. На конец 2024 года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Ожидаемый в базовом сценарии переход банковского сектора во второй половине 2024 года к структурному дефициту ликвидности означает, что краткосрочные ставки денежного рынка сместятся немного выше ключевой ставки. "При прочих равных это будет вносить небольшой вклад в увеличение жесткости денежно-кредитных условий", - отмечает регулятор.

Согласно документу, предполагается, что бюджетные операции в 2024 году приведут к притоку ликвидности в банки. Это произойдет в том числе за счет использования средств ФНБ сверх бюджетного правила для финансирования части бюджетных расходов текущего года, а также за счет поступления в январе средств, которые не успели прийти в банки в декабре прошлого года.

При этом проведение в 2024 году Банком России операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году, будет компенсировать этот бюджетный приток.

Увеличение объема наличных денег в обращении по итогам года прогнозируется в диапазоне 1,2-1,6 трлн рублей. Доля наличных денег в общем объеме денежной массы при такой их динамике к концу 2024 года снизится по сравнению с уровнем на начало года. "Это связано с общей нормализацией спроса на наличные деньги, а также с сохранением привлекательных ставок по депозитам", - отмечает ЦБ РФ.