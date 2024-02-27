Силуанов: РФ предложит странам БРИКС создать независимую финансовую систему

Министр финансов России отметил, что такая система будет на основе цифровых принципов и блокчейна

САН-ПАУЛУ, 27 февраля. /ТАСС/. Россия предложит странам БРИКС сформировать альтернативную финансовую систему для обеспечения торговых операций, которая была бы независима от политики. Об этом заявил Bloomberg Saudi Arabia TV в кулуарах заседания министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в Сан-Паулу (Бразилия) министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Для того, чтобы страны БРИКС нормально могли развиваться, нам надо думать о том, чтобы создать независимые от политики собственные системы функционирования финансов, обеспечивать торговые отношения между нашими странами", - сказал Силуанов.

По его словам, торговля между странами БРИКС растет. "И для того, чтобы эти потоки функционировали, нужна хорошая рабочая платежная система. Мы будем предлагать сегодня создать такую независимую расчетную платежную систему, которая бы основывалась на новых принципах, в первую очередь, это принципы цифровые, это принципы блокчейна, это принципы, которые бы могли быть комфортны для стран, могли быть незатратные для проведения платежей и были бы понятны", - сказал Силуанов.