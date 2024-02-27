Силуанов: РФ решит проблему замороженных активов и при необходимости примет ответные меры

Министр финансов России отметил, что нужно решать задачи не эскалацией, а искать выходы из сложившейся ситуации

САН-ПАУЛУ, 27 февраля. /ТАСС/. Россия найдет выход из ситуации с замороженными резервами и при необходимости примет ответные меры, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах заседания министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в Сан-Паулу (Бразилия).

"Мы все равно найдем выход из этой ситуации. Но этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить. У нас тоже заморожены достаточные объемы финансовых активов и вложений иностранных инвесторов в наши ценные бумаги, все те перечисления, которые мы осуществляем для владельцев наших ценных бумаг", - отметил Силуанов, комментируя вопрос об очередной инициативе по конфискации российских резервов, заблокированных на Западе.

Министр финансов отметил, что подобные предложения подрывают основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки.

"Этим шагом, если он произойдет, наши западные коллеги сделают хуже только себе, как это было сделано в отношении ограничений расчетов в долларах, расчетов в клиринговых системах, в логистике", сказал Силуанов, подчеркнув, что сейчас нужно решать задачи не эскалацией, а искать выходы из сложившейся ситуации.