Минсельхоз Крыма сообщил о готовности аграриев региона к весенним полевым работам

Сельхозорганизациями закуплено и поставлено больше 370 тракторов, комбайнов, плугов, культиваторов и другого оборудования - это на 4,1% выше показателя 2022 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Сельхозорганизации Республики Крым приобрели больше 2,5 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования с момента воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Сейчас аграрии на 100% готовы к весенним полевым работам, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

"Начиная с 2014 года сельхозорганизации Крыма приобрели больше 2,5 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования. <…> Для проведения весенних полевых работ крымские аграрии сельхозтехникой и оборудованием обеспечены на 100%", - говорится в сообщении со ссылкой на главу ведомства Алиме Зарединову.

По словам Зарединовой, в 2023 году сельхозорганизациями закуплено и поставлено больше 370 тракторов, комбайнов, плугов, культиваторов и другого оборудования - это на 4,1% выше показателя 2022 года. В 2024 году аграрии планируют купить еще более 250 единиц различного оборудования, уточнили в минсельхозе.

Ранее в министерстве также сообщили, что с 2014 года порядка 500 аграриев создали фермы и индивидуальные предприятия в сфере животноводства, растениеводства и охоты в Республике Крым. Объемы сбора урожая зерна в Крыму за 10 лет выросли более чем на 60%.