Представитель Минска обсудит с членами ВТО перспективы присоединения к организации

Также стороны рассмотрят иные актуальные вопросы внешнеторговой политики, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Представитель Белоруссии на 13-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Абу-Даби Юрий Горелик планирует провести несколько встреч для обсуждения вопросов присоединения республики к организации. Об этом сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

"На полях министерской конференции запланированы встречи [директора департамента внешнеэкономической деятельности МИД] Юрия Горелика с руководителями национальных делегаций отдельных стран - членов ВТО. В ходе встреч будут обсуждены вопросы присоединения Беларуси к организации и иные актуальные вопросы внешнеторговой политики", - говорится в сообщении.

Ранее состоялась встреча белорусской делегации с заместителем генерального директора ВТО Чжан Сянчэнем, директором департамента по присоединениям к ВТО Майкой Ошикава, секретарем рабочей группы по присоединению Белоруссии к ВТО Димитаром Братановым. "Подробно обсуждены проблемы и перспективы белорусского переговорного процесса", - добавили в дипведомстве.

Горелик, участвующий в министерской конференции в качестве наблюдателя, ранее на этой неделе отметил, что ВТО демонстрирует "позорную практику дискриминации белорусских чиновников", и добавил, что "ВТО должна в первую очередь избегать политизации".

Белоруссия подала заявку на вступление в ВТО в 1993 году. В 2016 году страна значительно активизировала работу по присоединению к организации, при этом президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что ключевым принципом при проведении переговоров должно стать соблюдение национальных интересов. В середине февраля 2022 года МИД Белоруссии сообщил, что переговоры по присоединению Белоруссии к ВТО вышли на заключительную стадию, однако в середине марта того же года США, Евросоюз, Великобритания, Молдавия и еще десять стран выступили с совместным заявлением, в котором информировали, что считают процесс вступления Белоруссии в ВТО приостановленным. Этот шаг они мотивировали тем, что Минск "оказывает материальную поддержку" Москве.