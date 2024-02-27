Сухумский винзавод более месяца простаивает из-за повышения стоимости акциза

Руководство компании "Вина и воды Абхазии" надеется на то, что ситуация вернется в прежнее русло

СУХУМ, 27 февраля. /ТАСС/. Крупнейший экспортер вина в стране Сухумский винзавод компании "Вина и воды Абхазии" уже более месяца не работает из-за повышения акциза на виноматериалы. Руководство компании надеется на то, что ситуация вернется в прежнее русло и в скором времени завод заработает вновь. Об этом ТАСС рассказал главный винодел компании Валерий Авидзба.

"Виноматериал, сырье, которое мы привозим из других стран, решением парламента по предложению правительства обложили акцизом, в результате чего себестоимость нашей продукции повысилась на 30%. Когда мы стали вести переговоры с дистрибьютором, нам сообщили, что это негативно скажется на реализации продукции. Сейчас уже более месяца завод стоит, мы не можем платить зарплату 300 сотрудникам", - сказал Авидзба.

Главный винодел республики сообщил, что руководство компании "Вина и воды Абхазии" обратилось к президенту, премьер-министру, в министерство экономики и объяснило ситуацию. "Сейчас идут переговоры, чтобы вернуться к тем цифрам, которые были ранее. Правительство с пониманием отнеслось, готовится документ, который должен рассмотреть парламент, и надеемся на нормализацию ситуации", - добавил Авидзба.

Авидзба отметил, что повышение стоимости акцизов коснулось и других винных заводов в республике - Бабушарского и Пицундского, но больше всех это отразилось на "Винах и водах Абхазии", поскольку только это предприятие в больших объемах экспортирует свою продукцию в РФ, а с недавних пор и в Белоруссию.

Сухумский винзавод производит вина из импортного виноматериала и местного винограда. С каждым годом увеличиваются площади виноградных плантаций предприятия, только за последние три года заложили порядка 300 га новых плантаций, а виноградники на площади более 1 тыс. га дают урожай. Ассортимент предприятия "Вина и воды Абхазии" состоит из 17 известных в России вин (9 столовых, два винных напитка, два выдержанных вина, три игристых и коньяк). На заводе установлено новейшее оборудование из Италии и Франции.