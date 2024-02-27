Республика Конго впервые начала экспорт СПГ с проекта с участием "Лукойла"

Согласно заявлению Eni, благодаря первой партии страна входит в группу стран - экспортеров СПГ, что открывает возможности для экономического роста и вносит вклад в мировой энергобаланс

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Республика Конго впервые начинает экспорт сжиженного природного газа, произведя первую партию на проекте Marine XII итальянской Eni и "Лукойла", следует из сообщения Eni.

"Благодаря первой партии Республика Конго входит в группу стран - экспортеров СПГ, что открывает возможности для экономического роста и вносит вклад в мировой энергобаланс", - говорится в сообщении.

В настоящее время идет загрузка первой партии СПГ, которая в ближайшие дни будет направлена в Италию. Мощности по сжижению на проекте составят около 4,5 млрд куб. м в год, реализацией СПГ займется Eni.

"Лукойл" приобрел долю в размере 25% в нефтегазовом проекте Marine XII у британской компании New Age M12 Holdings Limited в 2019 году. В проекте также участвуют итальянская Eni (оператор проекта, 65%) и местная Государственная нефтяная компания Республики Конго (10%).