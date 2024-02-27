В Раде пообещали, что не будут повышать налоги

По словам члена комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ольги Василевской-Смаглюк, до конца февраля Рада ожидает от кабмина план альтернативных поступлений в госбюджет на фоне отсутствия помощи от Вашингтона

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Украинские власти в настоящее время не рассматривают повышение налогов в качестве основного способа пополнения бюджета в случае прекращения финансирования со стороны США. Об этом сообщила член комитета Верховной рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

"Это могут быть сверхурочные поступления с таможни, из налоговой [службы], пересмотр акцизных сборов, сборов за недра, что также очень важно. Но президент [Украины Владимир Зеленский] против повышения налогов. Поэтому мы должны сейчас успокоить население: повышение налогов мы не рассматриваем сейчас как основной сценарий, потому что президент сказал искать альтернативные пути", - сказала она в эфире телемарафона.

По словам депутата, до конца февраля Рада ожидает от кабмина план альтернативных поступлений в госбюджет на фоне отсутствия помощи от Вашингтона.

В начале месяца агентство Bloomberg сообщило, что Киев готовит план по изысканию средств на случай прекращения финансирования со стороны США в надежде на поддержку со стороны Международного валютного фонда (МВФ). По данным агентства, план, "включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов", может помочь "заткнуть дыру в бюджете" страны и "получить деньги от МВФ". Соответствующие меры, как надеются в Киеве, "гарантируют МВФ то, что Украина будет в состоянии обслуживать свои долги, если союзники не смогут предоставить помощь".

Американское правительство направило на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.