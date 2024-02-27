Bloomberg: Apple сворачивает разработку собственного электромобиля

Компания приняла решение сконцентрироваться на развитии технологий ИИ, пишет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Технологический гигант Apple принял решение отказаться от идеи создания собственного электромобиля и свернуть все работы в этом направлении, сконцентрировавшись на развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, решение о закрытии проекта, работы по которому велись порядка 10 лет, было озвучено внутри компании во вторник 2 тыс. сотрудников, которые занимались этим направлением.

Как отмечает агентство, многие работники команды Special Projects Group, работавшей над созданием электромобиля, будут переведены в подразделение по развитию генеративного ИИ, это направление становится в компании все более приоритетным.

Специалисты Apple начали работать над проектом в 2014 году, в 2021 году говорилось о возможности его завершения в ближайшие пять-семь лет. Концепция предполагала, что в электромобиле не будет привычного руля и педалей, чтобы обеспечить безопасность движения в подобном транспортном средстве разрабатывалась сложная система вспомогательных механизмов.