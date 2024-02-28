РБК: "Роскосмос" планирует продать непрофильные активы на 11 млрд рублей

По данным издания, на продажу выставят земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует выставить на продажу более 150 объектов стоимостью свыше 11,4 млрд рублей в 2024 году. Об этом РБК сообщил представитель госкорпорации.

Как отмечает издание, среди объектов есть земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха. Средства реализации имущества будут направлены на улучшение финансово-экономического состояния предприятий.

По данным РБК, госкорпорация выставляет на торги непрофильные активы не первый год. Среди новых объектов на продажу будут выставлена база отдыха "Салют", расположенная в поселении Вороновское недалеко от Троицка (планируется выручить как минимум 703 млн рублей), комплекс зданий на Ленинградской улице в подмосковных Химках, входящий в госкорпорацию "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина (652 млн рублей), а также 75,66% акций пансионата "Курорт Макопсе" в Сочи, на которые будет искать покупателя Ракетно-космический центр "Прогресс" (332 млн рублей).

Из списка предполагаемого для продажи в 2024 году имущества госкорпорации, с которым ознакомилось издание, также следует, что некоторые объекты будут продавать повторно. Вновь на торги будет выставлен имущественный комплекс на Бауманской улице в Басманном районе столицы, принадлежащий "Российским космическим системам". (1,79 млрд рублей) Там же Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) продаст офисное здание (745 млн рублей)

Как отмечает РБК, "Роскосмос" проведет повторные аукционы и по продаже нескольких санаториев. Среди них окажутся пансионаты "Восход" рядом с городом Сергиев-Посад (720 млн рублей) и "Восток" в Лермонтово в Краснодарском крае (665 млн рублей), а также санаторно-оздоровительный комплекс "Чайка" в Коломенском районе Московской области (167 млн рублей).