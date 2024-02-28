В МЭР сообщили, что РФ близка к отмене виз для граждан Саудовской Аравии, Мьянмы, Малайзии

Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков также напомнил, что в 2023 году был запущен групповой безвизовый туробмен России с Китаем и Ираном

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия прорабатывает отмену виз для граждан многих стран, наиболее близка к завершению процесса с Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией и Мьянмой. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Международной выставки-форума "Россия" заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Мы со многими странами ее прорабатываем. Я бы назвал самые перспективные, с которыми мы наиболее близки к результату. Это страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии: Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия, Малайзия, Мьянма - наш уже не новый, но большой партнер", - сказал он.

Замминистра отметил, что эти пять стран в приоритете по отмене виз. Он напомнил, что в прошлом году был запущен групповой безвизовый туробмен России с Китаем и Ираном.

Полная версия интервью будет опубликована 1 марта.