Деловое сообщество предложило создать механизм оценки мер поддержки МСП

По словам главы ТПП Сергея Катырина, работу следует провести в три этапа, предложения уже направили в правительство

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Деловое сообщество предлагает правительству России рассмотреть вопрос создания механизма оценки эффективности мер поддержки бизнеса в части их влияния на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Есть консолидированная позиция деловых объединений, которая заключается в том, что необходимо создать механизм оценки эффективности по всем действующим мерам поддержки в части их влияния на развитие и качественный рост субъектов малого и среднего предпринимательства", - сказал он.

По словам Катырина, эту работу целесообразно провести в три этапа. Это формирование методологии оценки эффективности совместно с предпринимательским сообществом, проведение оценки эффективности финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Предложения направлены в правительство РФ, уточнил глава палаты.

Катырин также привел результаты опросов ТПП РФ, согласно которым 43% предпринимателей (при выборке в 11,5 тыс. респондентов) не знают о программах льготного кредитования. Также 23% опрошенных, обращаясь за поддержкой, столкнулись с отказом либо без объяснения причин, либо с формулировкой "отсутствие лимитов финансирования".

По результатам другого опроса, более половины компаний (52,1%) не обращаются за господдержкой из-за сложных процедур ее получения и отчетности. Среди других причин респонденты назвали завышенные требования и критерии предоставления поддержки, отсутствие релевантной информации о работе институтов развития и об эффективности мер.