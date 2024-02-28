Ростовский трубный завод планирует вдвое увеличить объем производства за год

Ведется пусконаладка нового оборудования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Один из крупных производителей полимерной трубной продукции на юге России - "Ростовский трубный завод" - в 2024 году увеличит объем выпускаемой продукции в два раза благодаря запуску новых линий по производству полиэтиленовых труб. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Игорь Цесарский.

"У нас есть планы по увеличению мощностей. Строительство второй очереди, рассчитанной на 2023-2024 годы, завершено, сейчас идет пусконаладка оборудования. К 1 мая по плану мы должны ввести в эксплуатацию еще три новые линии по производству полиэтиленовых труб пятого поколения суммарной мощностью в 1 тыс. тонн ежемесячно. Объем выпуска за 2023 год был 11,2 тыс. тонн готовой продукции, в 2024 году мы планируем сделать 20 тыс. тонн продукции, то есть наш объем производства удвоится. Построен новый цех площадью 5 тыс. кв. м. Объем инвестиций составил 280 млн рублей", - сказал Цесарский.

По его словам, площадь складских помещений предприятия выросла, что позволит в короткие сроки покрывать потребности в инженерной продукции. "У нас площадь склада увеличилась до 20 тыс. кв. м. Это позволит нам оперативно покрывать потребности в инженерной продукции, а именно, это трубы для водоснабжения, канализации, газоснабжения, защиты кабеля, ирригации для новых территорий, для жителей Ростовской области, Краснодарского края, республик Северного Кавказа. То есть предприятие работает преимущественно на юге России", - добавил собеседник агентства.

Как указано на сайте предприятия, Ростовский трубный завод был основан в 2013 году. Сегодня это один из крупнейших производителей полимерной трубной продукции для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, защиты кабеля на территории Южного федерального округа. Продукция предприятия используется для нужд ЖКХ и строительства.