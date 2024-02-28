МЭР сообщило, что невозвратный тариф в российских отелях может появиться в 2024 году

Как сообщил заместитель главы министерства Дмитрий Вахруков, такая мера будет выгодна как туристам, так и владельцам отелей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Невозвратный тариф в российских отелях может быть запущен уже в 2024 году, мера позволит туристам сэкономить на проживании, а отельерам - снизить риски. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Международной выставки-форума "Россия" заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Эта мера важная, выгодная для всех. Мы думаем, что в этом году сможем ее запустить. И, с одной стороны, получим снижение стоимости или возможность снизить стоимость, если турист будет готов приобрести размещение по невозвратному тарифу. С другой стороны, снизим риски бизнеса", - сказал он.

Невозвратный тариф будет стоить дешевле, так как дает бизнесу гарантию заселения гостя. "Сейчас же, когда турист за день до начала поездки имеет возможность отказаться и вернуть все деньги назад, все закладывается в цену", - объяснил Вахруков.

При этом он опроверг опасения, что после запуска тарифа у туристов не останется права выбора. Клиенты по-прежнему смогут выбрать наиболее удобный для себя тариф, возвратный или не возвратный, в зависимости от ситуации.

Ранее правительство РФ утвердило дорожную карту по внесению изменений в нормативное регулирование в сфере туризма, согласно которой проект закона о введении невозвратных тарифов в российских отелях может быть внесен в правительство России в апреле 2024 года. Изначально с идеей ввести такие тарифы выступили представители туристического бизнеса РФ. По мнению Российского союза туриндустрии, эта мера позволит снизить стоимость размещения в отелях на 20-30%.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС 1 марта.